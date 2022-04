Salut je m'appelle Abdoulaye Diop je vis au Sénégal et j'adore ce beau pays.



Je suis titulaire d'une Maitrise en sciences économiques option Gestion des Entreprises de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar depuis 2002.

Je travaille depuis 2005 dans une institution financière de la place en tant que Agent des ressources Humaines et de la formation, puis agent au niveau du service juridique et contentieux (poste que j'occupe actuellement).



J'aime bien le travail bien fait car c'est une religion chez moi.



A part cela j'aime la lecture surtout celle sentimentale et mystique, j'aime aussi faire du sport à la plage et écouter de la musique (n'importe laquelle pourvu que cela dilate l'âme et l'esprit).



J'adore partager mes idées avec les autres car donner c'est recevoir tant que l'on donne plus que soi même et c'est dans cette logique que j'ai crée mon blog http://gotts78.populus.ch .



La vie c'est du théâtre fait de souvenirs mais nous sommes tous opiniâtres à ne pas mourir. Alain Souchon



Il y a des hommes à qui on a beaucoup donné et des hommes à qui on a beaucoup demandé ce peuple du Sénégal et d'Afrique à rendez vous avec l'Histoire.



L'amour de l'or et des femmes, associe souvent le corps avec les flammes.



Nous sommes tous à la recherche d'un ailleurs, d'un lieu rempli de beauté, où il vaut la peine de se réveiller.



C'est la forme et les couleurs qui parfois nous jouent des tours

et quand nous serons morts, il ne sera plus question de ces jours.



Le peuple qui se lève fait de ses amis, ses ennemis.



Mes compétences :

Humour

Religion

Ressources humaines

Finance