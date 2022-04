Abdoulaye DIOP

Je suis ingénieur géologue diplômé de l'Institut des sciences de la terre de Dakar. Je suis venu à l'université de marne la vallée pour mon 3ème cycle et donc j'ai suivi le DEA Géomatériaux. J'ai eu à faire mon stage à l'INERIS de Creil.

J'ai essentiellement eu à travailler sur les inondations de Dakar ainsi que sur les problèmes liés à la fermeture des mines de sel en France, étude de stabilité et évolution des mines dans le temps.

J'ai également suivi une formation en Urbanisme et Aménagement, option gestion informatique des villes à L'IFU, toujours sur le campus de Marne La Vallée.

Actuellement en recherche d'emploi, je donne des cours de soutien en mathématiques.



Mes compétences :

Cartographie

Géologie

Géotechnique

Hydraulique

Hydrogéologie

Informatique

Mines et carrières

Risques naturels

Sciences de la Terre

Urbanisme

Urbanisme et aménagement

ADSL

MapInfo

Microsoft Excel

Microsoft Access

MicroStation

Microsoft PowerPoint

Microsoft Word

SPSS

Statlab