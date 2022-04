Abdoulaye DIOP

Je suis un Ingénieur en informatique de la promotion 2007 de la Faculté des Sciences et de l'Ingénieur de l'Université Badji Mokhtar de Annaba (Algérie). je suis spécialiste des systèmes d'information et j'ai enseigné a l'institut des TIC Orbit Informatique de 2008 à 2009.



Mes compétences :

Informatique

Systèmes d'Information

Java

Java EE

MySQL

WinDev

UML/OMT

Personal Home Page

Perl Programming

Microsoft Windows 2003 Server

Microsoft Windows

Microsoft SQL Server

Merise Methodology

Macromedia Dreamweaver

Linux

Joomla!

Java Enterprise Edition

HTML

Drupal

Delphi

C++

C#

Oracle