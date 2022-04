Abdoulaye DIOP

Montage et installation d’un PC. Installer, configurer et optimiser le système d’exploitation Windows et Linux. Installer, configurer, administrer, optimiser et dépanner Windows. Configurer un réseau à l’aide du protocole TCP/IP. Installer, configurer et dépanner Winserver2008. Installer, configurer et dépanner Linux. Résoudre un problème de manière méthodique. Organiser, planifier et suivre les travaux de maintenance. Utilisation et paramétrage d’un navigateur, et messagerie électronique.. Maîtrise des logiciels bureautique (fonctions de bases et fonctions avancées). Notions de comptabilité. Gestion du personnel (arrêt maladie, accident de travail, jours de congés, heures supplémentaires….). Lecture de plans. Rédactions courriers divers (facture, courriers clients et fournisseur

WEB-MASTER





Mes compétences :

Informatique