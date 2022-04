Abdoulaye DIOP

Jeune ingénieur, conscient des problèmes de l'eau et d'assainissement, je suis intéressé par le métier de l'eau et l'environnement. Ma qualité de polyvalence est le résultat d'une formation pluridisciplinaire, de mon dynamisme, de mon sens de l'écoute et de la rigueur déployée pour mener avec succès les missions qui me sont confiées dans les délais dont j'ai pu démontrer lors de mes premières expériences professionnelles.



Mes compétences :

CATIA

Solidworks

NetBeans

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

Matlab

Maple

LabVIEW

Java

C++

ANSYS

EPANET

Infowork

Hecras

Gestion de projet

Ménagement

Modélisation de réseau

Porteau

Hydraulique urbaine

Hydraulique fluviale

Modélisation hydraulique