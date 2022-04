Abdoulaye Djibril DIALLO

Responsable Qualité Hygiène Sécurité Environnement et Auditeur interne chez Bureau Veritas Guinée depuis 09 ans , auparavant Consultant pour le compte du Gouvernement en Recherche Action Pédagogique et formateur des Professeurs D'Ecoles normales .Ensuite dans le privé entre 2004 et 2007 en Qualité de Directeur des Opérations respectivement pour FALCON SECURITY SARL et HAWK SECURITY.

Une bonne expérience dans le coaching pour des Entreprises en démarrage et fonctionnelles.

Directeur Associé d'une Entreprise AFRICALLURE SARL , spécialisé dans l'innovation environnementale et en conseil de solutions à apporter aux Entreprises.