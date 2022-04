Abdoulaye FALL

Je suis titulaire d'un doctorat en microbiologie des aliments.



Actuellement en poste chez Quality Partner (Belgique) : Métagénomique, microbiologie, Biologie moléculaire



• R&D microbiologie des aliments:

o Challenge test

o Caractérisation de souches d'intérêt technologique

o Mise en place de base de données de bactéries d'altération

o Biopréservation (utilisation de bactéries lactiques pour améliorer la qualité et la sécurité des produits)

o Analyse métagénomique ciblée (étude de diversité, contrôle qualité, comprendre une non conformité)



• Analytical Service Manager (ASM) :

o Conseils aux clients concernant les analyses effectuées par le laboratoire

o Interprétation des souhaits du client et les possibilités de réalisation

o Etablissement des devis

o Coordination des demandes client afin de mener à bien chaque projet

o Suivi journalier des demandes en veillant au respect des délais

o Gestion des plaintes clients et Proposition d’actions correctives et/ou préventives

o Conseils aux clients dans l’interprétation des résultats d'analyse.

o Interprétation des résultats d'analyses de métagénomique et de microbiologie.

o Rédaction et signature des rapports d'essais (métagénomique, microbiologie, challenge test.)

Responsable du budget de la BU Biologie moléculaire de Quality Partner





Expertise Technique

Biologie moléculaire:

étude de diversité bactérienne,extraction ADN, PCR compétitive, DGGE, TTGE,Clonage, séquençage.



Microbiologie:

Isolement,identification et caractérisation de souches bactériennes, sélection de bactérie d'intérêt technologique, bactéries pathogènes, bactéries d'altération, Culture bactérienne, culture séquentielle, Croissance bactérienne en Bioscreen C, challenge tests, sécurité microbiologique, tests d'activité antimicrobienne, interaction bactérienne.



Biocimie: Dosage de proteines (Kjedhal), dosage azote basique volatile totale (ABVT) et de (TMA).





Anglais:très bon niveau (TOEIC)

Informatique:Word, Excel, PowerPoint, Matlab



Mes compétences :

Challenge test

Écologie

Ecologie microbienne

Environnement

PCR

Sécurité

Test

Métagénomique