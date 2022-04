Je m'appelle Abdoulaye Fofana. je suis actuellement étudiant en 3e année de gestion et management à l'Institut Supérieur de Management de Saint-Louis. En se moment, je suis en train de monter avec mes camarades de classe un projet sur la pisciculture. Ceci entre dans le cadre de ma formation plus précisément la fin de ma formation puisque je suis en 3e année. et j'aimerai beaucoup avoir l'aide d'expert sur le domaine de la pisciculture. Merci



Mes compétences :

Comptabilité générale