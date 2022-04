Abdoulaye Caty Chimer DIOP

Candidat a la 11eme promotion du programme d’échange, d'immersion et de formation en milieu économique intitule: "TALENTS DU MONDE UEMOA" a Dinard en France, notre souci majeur est de participer activement au développement d’une entreprise jeune et dynamique, tout en apportant mon expertise et mon savoir-faire au service de mes collaborateurs.



Mes compétences :

ANALYSE SYSTEME D'INFORMATION

Cisco CCNA CERTIFICATION

IT MANAGEMENT

Voix sur ip

DEVELOPPEMENT

Datawharehouse

Réseaux LAN & WAN

CISCO IT CERTIFICATION

IT MANAGER

Management Information systems

BANQUE FINANCE GESTION DE PATRIMOINE