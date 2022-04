IHMEX Trading Distributeur de technologie de pointe de produits d’éclairage écolo et durables à usage industriel et architectural. Nous vous proposons un nouveau produit d'origine allemande qui représente une solution d’éclairage globale pour une lumière de meilleure qualité, plus de flexibilité et une meilleure efficacité énergétique. Si vous voulez plus de précision sur notre offre faites nous savoir en prenant contact à travers nos coordonnées par téléphone ou par mail ou visiter le lien : https://www.facebook.com/ihmex.trading

Email : IHMEX_commercial@yahoo.fr

Tel : +21696676985