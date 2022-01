Slim DHAHRI

Responsable d audit QSESA ISO 9001 - ISO 14001 - OHSAS 18001 - SA 8000 - SEDEX/SMETA

IRCA Lead Trainer des Responsables d'audit pour l'ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 et OHSAS 18001:2007

Auditeur de la Chaîne de contrôle de Bois FSC - PEFC - OLB

Consultant pour la mise en place des systèmes de management QSE

Responable QHSE et Training Manager à Bureau Veritas Certification

Expert en Métrologie et ISO 17025

Expert en métier d ameublement, de Bois et de Menuiserie

Formateur qualifié pour plusieurs thèmes de formation : QSE, Organisation industrielle, MSA, MSP/SPC,...



Mes compétences :

Environnement

Gestion industrielle

MSP

Qualité

Ressources humaines