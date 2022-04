Ben Salem MARWA

Je suis Conseillère des Services Publics (CSP) au ministère de la santé (UGPO).

Je suis diplômé cycle supérieur de l'ENA Tunis en Septembre 2018.

J'ai fait un master professionnel en logistique du commerce internationalà FSEG Nabeul (Mars 2015).

J'ai eu mon diplôme de gestion de la Qualité en 2012 de l'IHEC de Sousse ..

Je cherche ici à contacter les professionnels dans mon domaine et même dans d'autres domaines pour en profiter surtout de leurs professions et leurs conseils .

E-mail: marwwabensalem@gmail.com



Mes compétences :

Brainstorming

Certification

Diagramme d'Ishikawa

Ishikawa

ISO 9001

ISO 9001 : 2008

ISO 9001:2008

ISO TS 16949

Management

Management de la qualité

Qualité

Commerce international

Achats internationaux

Normalisation

Econométrie

Gestion des stocks et approvisionnement

Gestion de la production

Gouvernance d'entreprise

Incoterm

en Management

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Office

Microsoft Excel

ISO 900X Standard