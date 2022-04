Abdoulaye GUEYE

Ingénieur, industriel exploitant en mesure de :

L’étude, la construction et la détermination de l’agencement, aux conditions opératoires et au fonctionnement de l’appareillage nécessaires à la gestion des réactions chimiques et/ou biotechnologiques industrielles tout au long de leur déroulement.

• Maitrise des connaissances fondamentales (thermodynamique chimique, cinétique physique, dynamique des systèmes, optimisation et biotechnologie) et d’un fort parfait corrélation établie à partir de mon expérience.

• Maitrise des méthodes générales et des principes de base me permettant de décrire les transformations et d’analyser le fonctionnement des procédés à différents niveaux : processus physico-chimiques élémentaires mis en jeu, unités d’opérations (réacteurs, échangeurs, séparateurs, etc.) et de grands systèmes résultant d’une association complexe de plusieurs unités d’opérations pour constituer un atelier ou une usine.

• Maitrise de l’ensemble des règles et des procédures me permettant de concevoir, dimensionner, construire et faire fonctionner les dispositifs dans lesquels seront conduites les opérations.



Dispose d’atouts considérables dans les domaines de compétences liés à la planification, à la gestion et à la coordination des opérations techniques en vue de l’atteinte des objectifs de la Société.



Grande habilité à travailler seul ou en équipe dans des conditions d’extrême pression, doté d’une grande capacité de gestion analytique et d’un très haut niveau d’intégrité, de probité, d’engagement et d’excellence







Mes compétences :

Chimie

Biotechnologies

Génie des Procédés

Génie industriel

Gestion de projet

Management

Administratif