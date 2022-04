Arsène ESSONO MENIE

Ingénieur Polytechnicien en Génie Électromécanique. Très hautes capacités en gestion de la Production et de la Maintenance industrielle.



Très bonne expérience sur les études de dimensionnement des réseaux de gaz industriels et médicaux ainsi qu'à la maintenance de ces installations.



Bonne expérience en soudage: SAV sur des postes de type MMA (soudage manuel à l'arc électrique), MIG-MAG (soudage semi-automatique fil fourré), AS (soudage automatique à arc submergé), coupage oxyacétylénique et coupage plasma.



Bonne expérience également en protection incendie: SAV sur les extincteurs portatifs et sur roues.



Mes compétences :

Hydraulique

Ingénierie

Gestion des stocks

Gestion de la Maintenance et de la Production

Mécanique

Automatisme

Eau

Gestion de projet

Energie

Environnement

Management

Microsoft Outlook

Oracle

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Office

Microsoft Excel

Cascading Style Sheets

Buses

Autocad