Passionné des métiers de la comptabilité et de l'audit,je suis titulaire d'une maîtrise en gestion ,d'un master en audit et d'un master en finance comptabilité.

j'ai eu a travailler dans un cabinet d'audit comme commissaire aux comptes junior. actuellement je suis responsable administratif et financier dans une société de sécurité .



Mes compétences :

Audit comptable