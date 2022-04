El Hadji BA

J'assure la gérance de ELSERVICES qui est une petite entreprise individuelle qui s'active dans plusieurs secteurs dont principalement:

-la fourniture de materiels informatiques et bureautiques

-secteur BTP:fourniture de main d'oeuvre qualifiée,vente de terrains,construction et location de villas et appartements.

Expérience pro:construction du GRAND THÉÂTRE NATIONALE DE DAKR en collaboration avec COMPLAN CHINE une entreprise chinoise;réfection des STADES de kaolack et fatick toujours avec COMPLAN CHINE



Mes compétences :

Vente