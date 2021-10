Directrice et propriétaire de l'agence Lefebvre Immobilier Suarl, Je suis de nationalité française (ch'ti) et résidente à Dakar au Sénégal.



Ma vision :



En tant qu'agent immobilier et représentante de mon agence, il est important pour moi de mettre le maximum pour présenter le bien à louer ou a vendre.

Premier point: Connaitre son client, ses attentes, ses goûts, ses tendances et surtout retenir ses remarques S'il y a lieu, conseiller, apporter sa touche personnelle sur les aménagements , les transformations, les adaptations et aussi le rangement. Avoir sa personnalité son profil bien à soi pour se différencier et être en somme un agent immobilier indispensable. et enlever l’image de l'agent immobilier cupide et friand que des bonnes affaires en laissant de côté le client avec un budget plus modeste.



Deuxième point : Ne pas laisser ou abandonner son client une fois le contrat signé et les honoraires payés, si je n'ai pas la gérance du bien que je lui ai loué, si j'ai la possibilité, je m'occupe de lui et reste à son écoute, surtout quand le bien loué n'est pas sous gestion immobilière, un plus j'aide volontairement mon client si il a besoin de mes services, car un client satisfait apporte des clients voir plus et je suis dans le registre des recommandations.



Faire de ma belle profession aussi un travail de proximité, aller vers le client et avoir une approche simple et sincère. Etre aussi un négociateur s'il le faut, mais une bonne négociation part d'un bon conseil, tant pour le propriétaire que pour le locataire potentiel.



Je propose aussi afin d'éviter les déplacements inutiles et les pertes de temps qui peuvent décevoir le client par incompréhension de sa demande, d'envoyer des photos du bien à louer ou a vendre et le client se déplace de par sa sélection. Gain de temps, gain d'argent, et gain en crédibilité.



Savoir toujours que le temps du client est compté, voilà pourquoi je propose parfois les visites le samedi voir même le dimanche matin (mais rarement).



Gestionnaire de biens immobilier:

Je m'oblige à apporter tous mes soins à la bonne gestion des biens immobiliers que l'ont me confis et à me conformer aux directives que je reçois du Propriétaire et satisfaire aussi les doléances des locataires.



Mes taches entre autre :

Réception et information des locataires, établissement et tenue des fichiers de location, constitution des dossiers, rédaction des baux, tenue des comptes des location pour le propriétaires, révision et renouvellement des baux, recouvrement et comptabilité, Des loyers ainsi que des charges, annexes, et dépôts de garantie. installation des locataires, état des lieux, réception et contrôle des réclamations et doléances des locataires, mutation des locataires, renouvellement, résiliation ou cession des baux, faire les déclarations d’impôts sur le revenu des propriétaires



Voilà brève présentation si je puis vous aider ou vous assister je peux être si vous le voulez bien votre agent immobilier.

Dernière précision importante, les visites sont gratuites



Gentillesse, amabilité, disponibilité, peuvent rimer avec sérieux, équité et rigueur le tout finalisé par l'importance d'un travail bien fait.



A bientôt je l'espère



Marie-Claire









Mes compétences :

Gérance

Rénovation

Vente