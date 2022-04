ABDOULAYE KEITA CAT MECANICIEN

MON OBJECTIF EST DE TROUVER UN BON TRAVAILLE

TEL 0022365502850



Mes compétences :

CONDUCTEUR DE CHARGEUR DE PELLE ET INFORMATIQUE

3 ANS A LA B C M ET 3 ANS A U M S PLUS LES STAGE

JE SS VRAIMENT RAVU DE VS CONNAITRE