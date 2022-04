Jeune étudiant dynamique et motivé, j'ai longtemps été passionné par le domaine de l'informatique et des nouvelles technologies.



Présentement à l'École Centrale Paris, je suis titulaire d'une licence en Mathématiques Appliqués et Informatique et un master recherche en Computer Vision de l'Université de Keio.



Mes compétences :

Communication

Systèmes d'informations

Dynamique

Informatique