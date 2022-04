Abdoulaye MOUMOUNI

GARARNI signifie Bénédiction en langue nationale Dendi à travers le Groupe d’Action pour la Recherche en Apiculture et en Ressources Naturelles Intégrables. Le groupe est né en 2008 à partir d’un groupement d’apiculteurs d’Ina dans la commune de Bembèrèkè avec pour mission d’œuvrer auprès des communautés de base pour la sauvegarde de l’environnement, l’amélioration de la santé et la sécurité alimentaire à travers la formation, les appuis conseils, la fourniture des équipements de production etc.

C’est par la suite que le groupe a vue l’adhésion massive d’autres apiculteurs traditionnels, d’où la tenue d’une Assemblée Générale constitutive le samedi 11 Septembre 2010 qui a aboutie à la création d’une ONG dénommée GARARNI, l’adoption des Statuts et Règlement Intérieur et l’installation des différents organes (CA, CC et BE).



Le 1er Février 2011, GARARNI fut déclaré à la PDBA et est enregistré sous le

N°: 2011/006/PDBA/SG/SAG/DASCCS.



Adresse : Siège social : Ina dans la Commune de Bembèrèkè

Bureau de liaison : 02 BP 41 Parakou République du Bénin

Email : gararniong@hotmail.fr ou apadhoney@yahoo.fr

Gsm : 97 48 34 06 ou 93 94 03 98



GARARNI- ONG est structurée de la manière suivante :

Assemblée Générale : C’est à ce niveau que se trouvent tous les membres de l’ONG. Elle est l’organe suprême d’orientation et de décision. Elle se réunit une fois dans l’année en Assemblée Ordinaire et toutes les fois que les besoins se font sentir en assemblée extraordinaire. Elle élit un Conseil Administratif (CA).



Conseil d’Administration : Il est l’organe de décision entre deux sessions ordinaires de l’Assemblée Générale; il supplée l’AG et prend les décisions complémentaires ou imprévues qui seront ratifiées par l’AG. Le CA se réunit une fois tous les deux mois et se réunit chaque fois que la nécessité s’impose. Le Conseil d’Administration a un bureau composé de : un Président; un Secrétaire et un Trésorier.



Comité de Contrôle. Il est l’organe de contrôle de la gestion financière et matérielle de l’ONG. Le C.C compte 2 membres.



Bureau Exécutiff: Il est l’organe d’exécution des programmes. Il comporte autant de membres que de départements d’activités. Il est dirigé par un Directeur Exécutif (DE). Le Bureau Exécutif (BE) est élu par l’Assemblée Générale. Il répond devant l’AG et le CA et leur présente le bilan de ses activités.



Le Directeur exécutif là pour nom MOUMOUNI Abdoulaye; il a obtenu les diplôme suivants:

1 - 2002 : Technicien Spécialisé en Apiculture (TSA)

2 - 1983 : Brevet d’Etudes du Premier Cycle (BEPC)

3 - 1978 : Certificat d’Etudes Primaires Elémentaires (CEPE)



