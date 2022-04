Abdoulaye Moussa DIOP

Technicien professionnel en Électromécanique-Électrotechnique-Froid et Climatisation, cherche associe (e) ou partenaire pour développer son entreprise . spécialement dans le domaine technique a savoir : l'installation en Electricité, installation de clim , chauffe eau,panneau solaire, entaine satellitaire.Dépannage , entretien et maintenance



Mes compétences :

Traduction

Bureautique

Travail en équipe

Operations bancairse et financieres

Elctrotechnicien

Electromecanicien

Electricité

Téléprospection

Froid commercial

Climatisation

Climatisation industrielle