Abdoulaye Moussa DJIBRILLOU

Je suis géographe de formation, détenteur d'une licence dans le domaine. Presentement en Master planification,aménagement du territoire et développement local. En effet, je suis un passionné de tout ce qui relève de la gestion des ressources naturelles,protection de l'environnement,et développement durable. J'ai une bonne capacité de maîtrise des outils informatiques tels que le SIG,arcGis,la cartographie assistée à l'ordinateur.... Ma vision est d'être un excellent planificateur,mon pays à d'énormes potentialités en matière de ressources naturelles,des terres fertiles non encore exploitées, une mauvaise répartition et occupation des sols,s'agissant du fleuve sous exploité,quand on sait qu'on dispose de plusieurs milliers d'hectares pouvant être destinés pour les aménagements hydro-agricoles...pour ne citer que cela ! Nous avons d'énormes défis à relever pour un développement durable !



Mes compétences :

Aménagement du territoire

Conseillé client Airtel Niger