Titulaire d'un double diplôme( Ingénieur généraliste et MBA Finance) je suis à la recherche d'un CDI en tant qu'ingénieur électronique hyperfréquence.

Conception de schéma électrique HF, modélisation sous Matlab ou HFSS.



Mes compétences :

Simulink

MATLAB

HFSS

Analyse financière

C++

excel

PSPICE

Java

HTML

CSS

C Programming Language