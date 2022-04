Abdoulaye Ndene Samb DIAYELA

Titulaire d’un Master II en Gestion du Transport et de la Logistique et d’une Licence en administration des affaires, dynamique avec un très bon esprit d’initiative, de l’organisation, de communication, d’analyse, de synthèse, très à l’aise dans le travail d’équipe, flexible et bilingue (Français-Anglais).



Mes compétences :

Transports

Import export

Supply chain management

Comptabilité

Marketing

Finance

Approvisionnements

Logistique

Achats

eProcurement

Transport

Enterprise Resource Planning

Gestion de stocks