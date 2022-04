Abdoulaye NDIAYE

;je suis tradipraticien et phytothérapeute ayant une expérience de 12 ans dans le milieu de la médecine traditionnelle ;jai soigné plusieurs types de maladies avec un grand très grand succées voirArray ( maladies soignées). c est en 2OOO que j ai éffectué la formation à la médecine traditionnelle à la germ/ad ( groupe d appui de recherche au developpement) ;après plusieurs stages et parcours dans plusieurs régions du sénégal j ai commencé à mettre ma compétence et mon savoir faire au service de la population atteinte de maladies.en 2004 j ai participé à la formation de plusieurs jeunes tradipraticiens dans la région de dakar afin d excercer mon métier dans les meilleurs conditions j ai ouvert un cabinet bio pour permettre aux malades de prendre rendez vous de consultation de soins et d achat de mes produits ;la qualité et sureté de mon travail est sollicité par plusieurs télévisions et radio.;et mon page facebook/ BIORAHMA ou page facebook/ BIO76 . ET MON Téléphone portable c est 00221 772449805 à rufisque cité millionnaire PAYS SéNéGAL



