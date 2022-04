Abdoulaye NDIAYE

Créée en 2012, l'Académie Younus s'est développée grâce au "mécénat de compétence".

C'est aussi un moyen pour nos intervenants de mettre en pratique leurs connaissances.



Nous recherchons pour le développement de nos actions futures, des bénévoles dans les domaines suivants: communication ( conseil,réalisation dossier presse, communiqués, rédaction web, réseaux sociaux …), informatique ( création et gestion base de données, conseil en sécurité, gestion siteweb), création d'entreprise ( chargé de mission). Pour l'aide aux devoirs et les activités éducatives, nous avons aussi besoin de professeurs et/ou étudiants ( maths, français, langues, histoire, musique, SVT, jeu d'échec, dessin, peinture, coach sportif).



Naissance du projet:



En janvier 2012, j'ai fondé l'Académie Younus, association loi 1901, qui propose aux jeunes des quartiers populaires de Bordeaux nord des activités sportives, culturelles et éducatives.



Nos actions sont : le stage sport et soutien scolaire pour les 7-16 ans et le programme sport et insertion pour les jeunes adultes en recherche d'un emploi.



Le sport est notre moyen, il est l'axe centrale du projet.



YOUnUS ( You and Us) est un jeu de mot avec le nom du Prix Nobel de la Paix 2006, Mohammed Yunus. Notre souhait est de transmettre à notre niveau ses pensées, sa philosophie et son concept de social business.



Courant 2015, nous allons, lancer et tester, un social business dans le domaine du sportwear, au sein de l'association. Notre objectif est de favoriser l'insertion professionnelle des jeunes, de contribuer à la réussite scolaire et de renforcer le lien social.

.

Contact: 0659384072 ou academieyounus@gmail.com

Sportivement!