Abdoulaye NDIAYE

Je suis ingénieur de formation, complété d'une formation en management.

J'ai acquis des expériences essentiellement dans le secteur pétrolier Oil And Gas.

J'ai tour à tour occupé des postes de responsabilité dans les domaines Technique, des Opérations et de la Logistique. J'ai également assumé des fonctions de Directeur Général de Sociétés de Logistique Pétrolière.

Je suis consultant Oil & Gas et inscrit en tant que stagiaire expert à l'Ordre National des Experts et Évaluateurs dans la section Industrie.

Ces expériences professionnelles sont également enrichies par divers développements professionnels et personnels dans les domaines du Management des politiques HSEQ/DD et RSE, de la gestion de projets stratégiques, de l'Approvisionnement des produits pétroliers, de la Finance, de l'analyse des problèmes économiques et politiques, de l’Entrepreneurship et de l'Innovation en contexte numérique, des Problèmes énergétique globaux.



Mes compétences :

Management de société

Etudes organisationnelles et Ingénierie

Auditeur / Consultant en HSEQ

Project Manager

Consultant

Analyse des problèmes énergétiques globaux

Politique de Responsabilité Sociétale d'Entreprise

Formation métiers de Logistique pétrolière

Project Management et maîtrise d'œuvre

Formation HSEQ