Abdoulaye OUÉDRAOGO

Économiste du développement, Master 2 en développement et gestion des projets, Absoulaye Ouedraogo dirige l'ong locale Action pour la Promotion des initiatives locale -APIL BURKINA- cette ong travaille au côté de 80 organisations paysannes composées de 72 000 familles rurales. Les secteurs d'intervention sont la sécurité alimentaire durable appui à la décentralisation et le renforcement des capacités locales de développement.

Siteweb:Array tel: 50309940



Mes compétences :

Suivi évaluation des projets

Management des organisation à but non lucratif

Étude conception des programmes de développement

Développement local et décentralisation