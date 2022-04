Mr Abdoulaye Ouédraogo Ingénieur Géophysicien Minier diplomé de la Faculté de Géophysique de l'Institut des Mines de Leningrad(1981 à 1986)en ex URSS.

En service au Bureau des Mines et de la Géologie du Burkina Faso en qualité de Chef du Service Etudes chargé de l'exploration minière, hydrogeologique et Geotechnique.

Expert en implantation des Forages d'eau. Consultant



Mes compétences :

Intégrité

Rigueur