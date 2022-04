Abdoulaye OUEDRAOGO

Jeune cadre avec une réelle volonté de contribuer à améliorer la situation des Populations pauvres et au développement agricole. Avec mes compétences en Développement rural et agricole, je me suis battit une solide expérience en matière de formulation, suivi-évaluation des Politiques et stratégies de renforcement de la résiliences des populations pauvres depuis presque une dizaine d'années que je travaille dans ce domaine. Les projets et programmes dont j'ai contribué à l'élaboration et à l’installation sont nombreux.



Mes compétences :

Gestion de projet

Développement durable

Formation

Identification et formulation de projets et progra

Suivi-évaluation

Formulation de politiques et stratégies