Abdoulaye OUEDRAOGO

Je dispose dune expérience diversifiée dans l'application des techniques de gestion des programmes et projets miniers notamment dans la conception, la planification, l'exécution et le suivi contrôle. Au BUMIGEB, je suis actuellement Responsable de la Direction des Sondages (DS), le Département chargé de coordonner et d'exécuter les travaux de sondages miniers au profit de la recherche géologique et minière, des forages d'eau et des études géotechniques. Mes compétences techniques couvrent le champ de la conception de bases de données, l'application d'outils SIG pour l'exploration minière, la géologie, le traitement et l'interprétation de données géologiques et géochimiques pour la définition des prospects miniers. Excellentes compétences en connaissance des ressources minérales, acquises lors des travaux d'exploration: conseil, formations théorique et pratique en exploration minière et en SIG ; conception, planification et suivi des projets.