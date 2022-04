Abdoulaye SANKARA

Titulaire d'une maîtrise en tourisme et d'un diplôme d'etudes supérieures en gestion des entreprises j'exerce dans le secteur du tourisme, de l'hôtellerie où j'ai occupé des responsabilités de haut niveau (senior management) tant l'administration qu'en entreprise.

j'ai notamment dirigé une société hôtelière et un office du tourisme avant d'intégrer une organisation internationale sous régionale où j'ai dirigé et mis en œuvre un programme de développement tourisme pour le compte de cinq pays.

Conseiller technique en charge des dossiers de tourisme au ministère du tourisme, je susi enseignant en marketing, en aménagement touristique, en sociologie et interculturalité du tourisme et en management opérationnel dans différrentes structures de formation (universités, ecole d'administration, ecole et institut de management).

Consultant en ingénierie du tourisme et des loisirs, j'ai conduit des missions et interventions de l'Organisation Mondiale du Tourisme et pour le compte d'organismes publics et privés dans plusieurs pays d'Afrique.