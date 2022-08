Jean Marius D'ALEXANDRIS

Autodidacte dans l’âme je cherche toujours à comprendre ce qui se passe et surtout je cherche la cause la raison.

Pragmatique dans mes recherches j'élimine pour aller à l'essentiel.

C'est ce qui m'a permis de concrétiser un ressenti en une découverte scientifique.

Il y a du chemin à faire entre une idée qui germe comme cela, dans son esprit, et la première réalisation.

En plus celle ci ne vous satisfait pas du tout après avoir travaillé plus de temps à dépasser les problèmes techniques qu'avancer dans LE projet. Mais c'est la première étape, c'est une grande victoire car vous travaillez enfin sur du concret.

Ma découverte est elle une découverte ou rien du tout? l'avenir le dira.

Au fur et à mesure que le projet avance se renforce la conviction d'origine, mais que je taisais de peur d'être effrayé.

Ce qui est beau, en se retournant sur ces longues heures de travail, c'est le dépassement de l'individu, de voir ce que vous êtes capable de faire que vous ne pouviez même pas imaginer en rêve.

Maintenant il faut convaincre mais que c'est dur d'aller au devant d'idées préconçues et de demander à quelqu'un de renier ce en quoi il croyait dur comme fer.

Alors je ne cherche plus à convaincre, je dis les choses comme je les voie, comme je les pense comme je les sens.

J’aurais voulu être médecin chirurgien, mais la vie en a voulu autrement. Je pensais n'avoir rien fait de ma vie auparavant jusqu'au jour de ma découverte. Mais je me trompais car si j'ai fait cette découverte toutes mes expériences passées ont ressurgis pour m'aider dans l'élaboration du projet.

Je reconnais qu'à mon âge s'engager sur une aventure humaine telle que celle là est très enrichissante, ce que je souhaite à beaucoup de monde.

Quand on fait une découverte et que celle ci est à l'opposé de tout ce qui se voit ou se fait on est confronté à l'incompréhension.

Au début on vous ignore, puis vient les contradicteurs et enfin la reconnaissance qu'au fond c'était évident.

Cela fait maintenant 10 ans que j'ai démarré ce projet et je ne sais encore pas ou j'en suis, tellement ce vecteur des eaux usées est plein d'interrogation.

Après 7 ans d'expérience dans le développement du projet de l'assainissement Biologique, par le procédé "Fosse Biologique"lyseconcept j'ai élaboré une communication scientifique pour corriger une idée qui s'est répandu on ne sait comment et pourquoi d'ailleurs. Qui plus est, que toutes les démonstrations possibles de cas d'anaérobie sur terre, ont toutes oublié l'essentiel: aucun endroit sur terre n'est totalement étanche.

La communication : l'anaérobie n'existe pas sur terre, l'anaérobie ne peut pas exister sur terre.



Ma présence au 6 éme Forum mondial de l'eau à Marseille m'a permis d'entrer en contact avec 35 dirigeants, directeurs ou acteurs de l'assainissement de par le monde. 45 journalistes m'ont interviewé sur mon procédé.



Au plus profond de moi, dès le début de ma découverte, a germée une idée qu'aujourd'hui je vais enfin réaliser.

Faire de l'agronomie en Afrique avec le recyclage d'eaux usées provenant de fosses étanches d'un village.

La production agricole atteint à peine aujourd'hui 10/15% de ce qu'elle devrait produire du au manque d'eau. Par ce principe de traitement biologique et de recyclage immédiat c'est 150 000 litres d'eau fertilisante que j'apporte à cette exploitation. 10 000 litres d'eau potable pourront venir compléter cet approvisionnement. Un nouveau challenge puisque j'approche une eau usée et des conditions totalement différentes de celles avec lesquelles j'ai élaboré mon projet jusqu'à maintenant.

Archimède, Leonardo Da Vinci et Galilée, font maintenant presque l'unanimité en étant trois génies de notre passé. Mais pendant leur vie, ils ont été mal compris, diffamés, ridiculisés et condamnés. Ils ont fait un travail de conviction dans la créativité de leur invention et contre l'adversité et ils ont changé le monde. En ayant été traité de "farfelu" ce weekend je ressent ce qu'ils ont pu subir.





Mes compétences :

expertise assainissement biologique

Autodidacte

Projets internationaux

Pédagogue innovant

Traitement des eaux

Direction générale

Gestion de projet

HYDROLIQUE RURAL

