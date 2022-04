Marcienne Rosella EMOUGOU

Ingénieure Environnement et Urbanisme obtenu dans le cadre d'une réinsertion professionnelle, je cumule plusieurs années d'expérience dans le domaines des évaluations environnementales qu'elles soient stratégiques ou au niveau des projets, des études urbaines.



J'ai une parfaite maîtrise des enjeux du développement durable et surtout du développement urbain et de la gestion des questions urbaines importantes telles : l'étalement urbain, la gestion des déchets, la réduction des pollutions sonores, atmosphériques, l'assainissement et le traitement des eaux, la mobilité urbaine avec la prise en charge des personnes à mobilité réduite, les changements climatiques etc.



Je développe l'approche environnementale de l'urbanisme, la Haute Qualité Environnement en Aménagement et l'économie de l'environnement dans la pratique de l'urbanisme durable.



Je recherche donc des particuliers, entreprises qui souhaitent étendre leur activités au Cameroun afin de créer un partenariat durable et gagnant-gagnant pour amplification des compétences, échanges des services et relations commerciales.





COMPÉTENCES CLÉS



Environnement



Niveau stratégique : Évaluation Environnementale Stratégique : Diagnostic environnemental, définition du profil environnemental, Analyse des enjeux environnementaux, et évaluation des scénarios de prise en compte des enjeux pour la justification environnementale des Politiques, Plans et Programmes.



Niveau intermédiaire : Aptitude à conduire des Études d’Impacts Environnementaux, des Études d’impacts des projets sur la santé humaine



Niveau Opérationnel : Suivi et mise en œuvre des Plans de Gestion Environnementale et Sociale, Qualité - Sécurité - Environnement dans les Bâtiments et Travaux Publics



Urbanisme



Niveau stratégique : Études de Planification Urbaine d’Aménagement Urbain et d’Aménagement du Territoire.



Niveau Opérationnel : Etudes d'aménagement urbanisme Opérationnel



Esthétique urbaine



Conception et aménagements paysagers



Formation

Formation en évaluation environnementale



Mes compétences :

Formation

Environnement

Paysagisme

Air

Traitement des eaux

Urbanisme

Transport

Déchets

Étude d'impact