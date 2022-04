Abdoulaye SARR

Profil : Gestionnaire spécialisé en Management, Commerce International & Développement



Domaines de Compétence :

 Marketing, Commerce International, Commercial, Gestion, Transport Logistique

 Urgence, Réhabilitation et Développement Spécialité Afrique

 Création d’entreprise

 Management et stratégie d’entreprise

 Gestion Commerciale Import/ Export

 Outils en Informatique: Excel, Windows, Word, PowerPoint, Access

 Langue : Anglais (bon niveau),



Travaux réalisés

(Conception marketing et montage financier)



 L’impact du « E-commerce » dans les opérations économiques (2003)

 Création d’une Cimenterie au Mali : Etude de Faisabilité (2005)

 Etude de marché, gestion portefeuille d’activité (2005)

 Création d’une Organisation Non Gouvernementale (ONG) sur l’éducation et l’enseignement au Sénégal (2006)

 Diagnostic d’entreprise et restructuration (2006)



Mes compétences :

Gestion

Vente

Commerce international

Marketing