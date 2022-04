El Hadji Oumar DIALLO

Technicien supérieur en Génie Mécanique engagé et très motivé par de nouveaux défis, je suis à la recherche de nouvelles opportunités professionnelles. Avec une expérience certaine dans des domaines comme le Customer Service (secteurs automobile et l'énergie), la gestion de parc automobile, les méthodes de résolution de problèmes, la gestion des garanties, etc. ; je suis très polyvalent et autonome.



Mes compétences :

Approvisionnement

Customer Service

Nouveau produit

service manager

Support

Support Clients

Gestion de parc