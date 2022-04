Abdoulaye SEYNI

Je suis Ingénieur-Docteur en génie des procédés Option Physico-chimiques Avancées, Mécanique, Énergétique.



DOMAINES DE COMPÉTENCES:

1)Phénomènes de transfert, Mécanique des fluides, Techniques séparatives :

Caractérisation de la taille et de la morphologie des poudres (Utilisation d’un Microscope Electronique à Balayage (MEB) couplé à un analyseur X (EDX))

Caractérisation de la mouillabilité des poudres

(Tensiomètre GBX, Goniomètre Digidrop GBX)

Formation et formulation des milieux dispersés

2)Contrôles destructifs et non destructifs :



Moyens de suivi : Ultrason C-scan ; Radiographie ; Binoculaire, Aramis 3D ; Caméra rapide ; Jauge ; Micromètre laser, Perthometer / Mahr PGK 120 ; Machine hydraulique de type instron (30 tonnes)

Essais mécaniques : compression, traction, fatigue



EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE

1) : Ingénieur d’étude et de recherche, Institut Supérieur de l’Aéronautique et de l’Espace de Toulouse France

Mission : Synthèse de matériaux composites stratifiés et essaies mécaniques des ZRP impactées.



2)Ingénieur de recherche, Laboratoire de Génie Chimique (LGC), Toulouse France

Mission : Propriétés physico-chimique et d’usage de matériaux composites à charge dégradable produits par co-broyage.



3) Ingénieur de recherche, Laboratoire de Génie Chimique (LGC), Toulouse France

Mission : Incorporation des nanotubes de carbone dans les membranes des électrodes des piles à combustible, afin d’améliorer la conductivité



4) Ingénieur de recherche, Laboratoire de Génie Chimique (LGC), Toulouse France

Mission : Étude de la fluidisation de poudres micro et nano divisées.



5)Ingénieur d’Etat, traitement des fluides de Boumerdes,

Mission : Épuration des eaux par réacteurs biologiques, élimination des métaux dans les eaux épurées par résines échangeuses d’ions.



FORMATION

1)Doctorat INP Toulouse France : Spécialité Génie des procédés, option mécanique, énergétique et transformation de la matière.



2)Master recherche INP Toulouse France : Spécialité Génie des procédés, option mécanique, énergétique et transformation de la matière.



3)Ingénieur d’Etat Université de Boumerdes Algérie : Spécialité Traitement des eaux et fluides industriels au département des fluides.



Mes compétences :

Energétique

Génie des Procédés

Mécanique