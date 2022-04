Abdoulaye SOUMAH

Actuellement Ingénieur en Amélioration Continue dans une entreprise agroalimentaire, je suis chargé d’améliorer les aspects liés à l’Organisation (5S), à la Productivité (SMED, TRS, cadence machine) et à la Cartographie des flux de la chaine de valeur (VSM, aménagement de poste et réduction des gaspillages).





Mes compétences :

SMED

5S VSM Lean Green belt Amélioration continue

Total Productive Maintenance

Lean six sigma

Management visuel

5s / TPM

LEAN MANAGEMENT

LEAN MANUFACTURING