Bonjour je m'appelle abdoulaye j'ai 29 ans et je dispose d'un DUT Gestion des Entreprises et Administrations(GEA) en option Petites et Moyennes Organisations).j ai effectué diverses études et dans differents domaines :

Électricité,Gestion et management.

Je suis à la recherche d un emploi qui me permettra de m épanouir et avancer dans ma vie .



Mes compétences :

Management