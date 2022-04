Abdoulaye SOW

Ingénieur en génie civil en activité depuis trois ans, je suis spécialisé en calcul de structure.



Je suis intervenu en tant que consultant Agap2 pour des clients comme "Egis Industries" et "Ingédia Nox".

Mes activités englobent des missions de diagnostic et de conception d'installations nucléaires et d'ouvrage d'art.



Mes compétences :

Modélisation numérique

Calcul sismique

Conception de strcuture

Diagnostic de structure

Calcul de structure (BA, BP, charpente)

Relations clients

Rédaction technique

Normes de calcul : EC2, EC3, EC8, BAEL, BPEL, CM66

Microsoft Office

Logiciels : Hercule (maîtrise), ANSYS (notions), R