Abdoulaye SY

Etant actuellement en stage de fin de formation pour mon master 2 en ingénierie mécanique et énergétique parcours modélisation et simulation au département Mécanique de l'Université Claude Bernard Lyon 1, je suis à la recherche d'un premier emploi dans le secteur mécanique et énergétique à partir du mois de mai 2014.

Je porte un grand intérêt au domaine Mécanique et Energétique notamment aux logiciels de modélisation et de simulation tels que Ansys Fluent, Adams ou Pro engineer. Ceci étant, je reste bien évidemment ouvert à toute offre de mission susceptible de me permettre de développer des compétences similaires et/ou complémentaires



Mes compétences :

Solidworks

Python Programming

Pro/ENGINEER

Patran

NASTRAN

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Office

Microsoft Excel

Autocad

Pléiades + COMFIE

Ansys Fluent

ADAMS

Cypebat

Comsol Multiphysics