Abdoulaye TANGARA

Soyez le ou la bien vénu(e)dans mon profil.

Je dispose de l'expérience dans le domaine de l'expérimentation agricole notamment:

*l'installation des essais de recherche en station et en milieu rural;

*la caractérisation du sorgho;

*L'observation des caracteristques agronomiques des plants en temps réel;

*L'introduction de la recherche en milieu paysan;

*La collecte des données de recherche;

*L'analyse et exploration statistique des données de recherche;

*Animation en nutrition pour une amélioration continue des habitudes;



En outre, je dispose des connaissances dans le domaine de la gestion de l'environnement dont j'ai la licence professionnelle.Je suis capable de coordonner la gestion des déchets solides, liquides.

Je suis capable de travailler en assistance avec un spécialiste en environnemùent notamment dans le domaine de la faune et de la flore.

Merci.



Mes compétences :

Environnement

Gestion de l'environnement

Production

Recherche

Semences