Sékou TOURÉ

Je suis spécialiste de la conception, de l'élaboration et de la mise en oeuvre des stratégies et plans d'action Communication. Avec une dizaine d'années d'expérience. J'ai notamment été Concepteur-Rédacteur à Starcom (Agence de Communication), Directeur Commercial à MASEDA Industries, Consultant en Communication au Centre Nationale de Transfusion Sanguine (CNTS) , Infographiste à l'Institut pour l'Education Populaire (IEP), Chargé de Communication à l'AGETIC et enfin chargé de Communication pour l'Afrique de l'Ouest au Programme CCAFS/ICRISAT.

J'ai également des compétences en Infographie, en montage vidéo, en webdesign et en montage audio.

Je parle couramment le français et l'anglais en plus de ma langue maternelle, le Bamanankan.



Mes compétences :

Web design

Community management

Rédaction

Marketing

Communication

Infographie

Gestion de projet

Management

Montage audio

Montage vidéo