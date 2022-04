Abdoulaye TOUNKARA

Consultant indépendant depuis mai 1994. Domaine d'activité : études et conseil auprès des Collectivités Locales, des grandes entreprises, particulièrement en économie des transports. Etudes tarifaires - Analyses des offres dans le cadre des DSP - Optimisation des taxes transport - Restructuration des réseaux de transports urbains, etc. Spécialisé dans le traitement des données statistiques.

Fondateur et Directeur associé d'une société de conseil (MBC) domicilié à Paris. Audit et conseil en Economie des transports (2007 - 2012).

Maitre de Conférences Associé à l'Université, de 1996 à 2011, Disciplines enseignées : Analyse Microéconomique, Macroéconomie, Economie industrielle, Economie de l'Innovation, Economie des transports...

Ancien Professeur d'économie en Classes de Prépa HEC (Option économie).



Mes compétences :

Agro industrie

Conseil

Economie

Economie des transports

Enseignement

Enseignement et formation

Formation

Sciences économiques

Transports