Je suis diplômé de l'université Henry Poincaré(NANCY)promotion 2010-2011 .

Titulaire d'un master2 en système sécurité réseaux ainsi que d'un diplôme d’ingénieur en Télécoms&Réseaux ,je me défini comme étant dynamique;prompt au travail et surtout plein de rêves et d'ambitions....



Mes compétences :

Télécommunication