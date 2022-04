- Titulaire d'un Master en Physique appliquée.

-Titulaire d'un " Master of Science in Information Technologies" de SUPINFO INTERNATIONAL UNIVERSITY. ( BAC + 5)

- Enseignant en système et réseaux.



Certifié :

CCNA Associate.

CCNA Security.

ITL V3 Foundation



Mes compétences :

Cisco Certified Network Associate

Gestion de projet

SMSI ; ISO 27001

Microsoft Windows Server

CCNA Sécurité

Virtualisation

ITIL Foundation V3