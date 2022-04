Abdoulaye Yamar GUEYE

Je suis un jeune Sénégalais âgé de 39 ans et titulaire d'un CAP en Tôlerie-Serrurerie et d'une Spécialisation en Tuyauterie Industrielle, après une Formation au Centre International de Formation Pratique (CIFOP) Mboro sur Mer de 1997 à 2002.

Depuis cette date je passe de Sociétés en Sociétés comme travailleur Temporaire, du fait que le Sénégal n'offre pas un cadre idéal pour exercer ces professions car manquant de structures Industrielles...

raison qui me pousse a vouloir accéder aux Entreprises extérieurs dans un souci de renforcer mes capacités et Connaissances.



Mes compétences :

Tuyauteur Industrielle et Naval

Chaudronnier traçeur

Plombier Sanitaire

Soudeur a l'arc Electrode enrobé

Microsoft Office

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

Internet

Réseau