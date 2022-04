Abdoulaziz NDOYE

Actuellement à l'écoute du marché!



J'ai acquis une spécialisation confirmée pour le développement d'un produit logiciel industriel sur l'ensemble de son cycle en V. J'ai pu avoir une expérience de production software selon le processus aéronautique DO178-B au niveau d'application A.



Aujourd'hui, je cherche à m'orienter dans le domaine métier des systèmes aéronautiques, en amont du développement des sous-systèmes embarqués . A long terme, je veux acquérir une expertise confirmée dans l'ingénierie système aéronautique en utilisant ma double compétence acquise d'ingénierie logicielle et d'ingénierie processus d'élaboration avancée des matériaux. Aussi, j'envisage de développer ma compétence en procédés d'élaboration des matériaux.



PRÉSENTATION: Ayant le Bac S anciennement E, ingénieur en génie des procédés d'élaboration des matériaux avancés mention physique appliquée ET en génie logiciel par expérience chez les grands avionneurs comme Dassault Aviation, spécialisé en ingénierie aéronautique et spatiale, j'ai des compétences d'ingénierie aéronautique logiciel et système et en procédés avancés d'élaboration des matériaux,. Mes expériences professionnelles, tant ouvrier que cadre, m'ont permis d'acquérir une excellente richesse humaine, donc des compétences en communications et relations humaines. J'ai le sens de la rigueur auquel je tiens en tant que donneur d'ordre. Mon expérience m'a conduit à une finesse technique d'analyse et de management pour optimiser coûts et délais dans une tâche à effectuer. Passionné de sciences informatiques et d'aéronautique depuis mon enfance, j'ai acquis de des compétences complètes dans ces domaines.



Diplômé ENSAM Bordeaux-Talence Mastère spécialisé Ingénierie Aéronautique et Spatiale, mes connaissances s'étendent donc aux domaines des techniques aéronautiques et spatiales, de management de projet, de cognitive et de certification aéronautique.



Mes expériences citées précédemment sont validées par mes fonctions d'ingénieur d'étude et une expérience en tant que chef de projet pour la société INCKA. Et aujourd'hui, j'exerce mes fonctions d'ingénieur au sein de la société CS à Aix en Provence.



Mes centres d'intérêt côté loisir sont évidemment l'aéronautique et le spatial, la physique, la théologie et l'art martial traditionnel japonais.

Je pratique le karaté traditionnel Bushido style Fudoshin Ryu Shotokan depuis l'âge de 7 ans. Je fais aussi du patin à glace, style hockey sur glace.



Passionné dans mon domaine aéronautique, je m'investis toujours plus loin dans ce domaine afin d'obtenir les résultats les plus prometteurs et les plus efficaces qui soient. Jusqu'à présent, j'ai toujours réussi à faire mes preuves et j'ai donc acquis une notoriété dans mon domaine qui est vérifiable.

Je suis exclusivement porté sur le domaine aéronautique. Je reste cependant ouvert ouvert au secteur du médical.



Mes compétences :

Ada

Java

SCADE

VxWorks

Process engineering

Product Management

Software Design

Software Engineering

Human Machine Interface Design

Embedded Software

XML Technology

Project Management

Catia V5

Software Development

Aeronautics

C/C++

Materials science

Aerospace

Autonomy

Apex

Scripting

LabView

Avionics