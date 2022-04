Abdoulaziz OUATTARA

De formation ingénieur agro industriel, j'ai à mon actif des stages et expériences professionnelles réalisés en industries agro alimentaires.

Rigoureux et organisé, j'ai la capacité de diffuser les bonnes pratiques de fabrication en industrie, de participer aux activités de management de la qualité au sein de l'entreprise, de gérer une unité de production, de diriger et d’assister un groupe avec un savoir-faire technique et managérial en vue d’atteindre les objectifs et un développement durable.



Mes compétences :

Gestion de projet

Management de la qualité

Agroalimentaire

Agronomie

Agro industrie

Gestion de production