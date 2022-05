Zéba Brigitte DIOMANDÉ

Yasmine Zéba c'est le nom sous lequel les auditeurs de radio Yopougon me connaisse!!!!! Animatrice et productrice radio depuis une quinzaine d'années je suis une véritable passionnée de radio et de musique.

administratrice de ivoirégie, une régie qui fait de ingénierie culturelle. et désormais a mon propre compte!



Mes compétences :

Production audiovisuelle

Imprimerie

Gestion événementielle

Conseil en communication

Entreprenariat

Evénementiel

Stratégie de communication

GESTION DE CARRIERE ARTISTIQUE

Communication événementielle